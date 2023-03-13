Крикунов: думал, «Торпедо» не выдержит жёсткой игры, но Ларионов научил держать удар

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал победу «Торпедо» в серии с московским «Динамо» (4-2).
«Торпедо» победило, потому что лучше играло. Я думал, что, возможно, они не выдержат такой жёсткой игры. Но нет, Игорь Ларионов молодец, он научил команду не только играть, но и держать удар. Они играли дисциплинированнее и не меняли в плей-офф свою игру. Как они играли, так и продолжают играть, сохраняя свой стиль.
«Торпедо» прошло «Динамо», это уже и так, я считаю, успех. Сейчас они могут попасть на ЦСКА или «Северсталь». Посмотрите, что творит Череповец! Но, несмотря на это, я думаю, что ЦСКА всё же выиграет. Если будет матч «Торпедо» – ЦСКА, то там будет настоящая проверка для обеих команд. Несмотря на то что ЦСКА – действующий чемпион, посмотрите, как они буксуют в серии с «Северсталью», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.
«Торпедо» вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».
- 13 марта 2023
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