В ИИХФ высказались о слухах, что большинство стран выступило за возвращение России на ЧМ
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на слухи о том, что большинство участников ИИХФ выступило за возвращение национальной команды России на ЧМ — 2024.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой ряд стран, включая США и Канаду, хочет, чтобы Россия вернулась на международную арену.
«Слухи! Пока ничего не решено», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».
Напомним, решение о возможном возвращении национальных команд России и Беларуси на чемпионаты мира различных возрастов в сезоне-2023/2024 примут на конгрессе Международной федерации хоккея в конце мая 2023 года. Чуть больше года назад, в феврале 2022-го, ИИХФ отстранила сборные по политическим причинам.
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