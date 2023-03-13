Главный тренер «Витязя» рассказал о реакции на вылет из первого раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев поделился мыслями о вылете команды из первого раунда плей-офф КХЛ.

«Любое поражение, любое окончание соревнований, за исключением тех, которые заканчиваются победой, — это опустошение для любого спортсмена. Это нормально, в порядке вещей. В спорте есть только одно первое место, все остальные проигравшие. Ребята отдали все силы, выложились в этой серии. Наверное, много чего не хватило, но тем не менее по игре и самоотдаче абсолютно никаких претензий нет. Восстановились или нет? Мы дали команде выходные после такого непростого, но в то же время интересного сезона, чтобы ребята могли немного отойти от хоккея. Потом уже будем собираться, дальше проводить тренировочные занятия и общаться», — сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».