Главный тренер «Витязя» рассказал о реакции на вылет из первого раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев поделился мыслями о вылете команды из первого раунда плей-офф КХЛ.
«Любое поражение, любое окончание соревнований, за исключением тех, которые заканчиваются победой, — это опустошение для любого спортсмена. Это нормально, в порядке вещей. В спорте есть только одно первое место, все остальные проигравшие. Ребята отдали все силы, выложились в этой серии. Наверное, много чего не хватило, но тем не менее по игре и самоотдаче абсолютно никаких претензий нет. Восстановились или нет? Мы дали команде выходные после такого непростого, но в то же время интересного сезона, чтобы ребята могли немного отойти от хоккея. Потом уже будем собираться, дальше проводить тренировочные занятия и общаться», — сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
- 13 марта 2023
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