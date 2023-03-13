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Стала известна зарплата американского форварда «Салавата» Хмелевски по новому контракту

Стала известна зарплата американского форварда «Салавата» Хмелевски по новому контракту
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Стала известна заработная плата американского нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски по новому соглашению с уфимским клубом, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что теперь 23-летний форвард будет получать около 70 млн рублей за сезон. Предположительная заработная плата Хмелевски в завершившемся для «Салавата» сезоне составляла 50 млн рублей.

Напомним, сегодня, 13 марта, юлаевцы объявили о продлении контракта с американским нападающим на один год. Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Молодой форвард забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей. Кроме того, Хмелевски стал лучшим снайпером и бомбардиром «Салавата» в плей-офф. Американец забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу в шести встречах.

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