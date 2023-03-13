«Команда играет, но есть предел». Главный тренер «Витязя» — о результатах клуба в сезоне
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итоги завершившегося для его клуба сезона. Подмосковная команда вылетела в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проиграв серию «Локомотиву». «Витязь» смог выиграть лишь в одной встрече, общий счёт противостояния — 1-4.
«Мы видели, что команда играет, но есть предел. У кого-то больше опыта, мастерства, травмы, длина скамейки. Проводить какие-то параллели я бы не стал. Мы ставим максимальные цели и должны их достигать. Мы не удовлетворены результатом первого круга. Считаю, что мы могли бы навязать более долгую борьбу «Локомотиву». Но получилось так, как получилось», — сказал Буцаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
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