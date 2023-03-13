Щитов — об успехах «Торпедо»: уверен, другие тренеры относятся к Ларионову не очень хорошо

Бывший защитник «Салавата Юлаева» и хоккейный эксперт Никита Щитов поделился мыслями о выходе «Торпедо» во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Нижегородцы выбили из плей-офф КХЛ московское «Динамо», переиграв подопечных Алексея Кудашова в шести матчах — 4-2.

Кроме того, Щитов поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове. Специалист считает, что остальные наставники в КХЛ относятся к тренеру нижегородцев не очень хорошо.

«Ларионов задал новый тренд для нашего хоккея. Давно команды в КХЛ не показывали такую интересную игру. Ларионов собрал в составе простых ребят, и тренерский штаб смог донести до них понимание игры. Уже давно в КХЛ ни одна команда так красиво не играет. Он хоккейный человек и правильно мыслит, у него очень интересные пресс-конференции. Бывает, что журналист задаёт вопросы тренерам, а они смотрят на него как на врага. А Ларионов расположил к себе всю общественность. Уверен, что другие тренеры относятся к нему не очень хорошо. Все привыкли играть от обороны, а это сделать проще — отсиделся, что-то забил и удержал результат. Но это никому не нравится, а Ларионов показывает, как от такого хоккея можно уходить», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».