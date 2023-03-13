Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в Нью-Йорке

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает журналист Washington Post Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что 37-летний капитан решил взять время на отдых и восстановление, вследствие чего отсутствовал на тренировке.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в ночь с 14 на 15 марта в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Напомним, 12 марта «Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:1) в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена». Овечкин провёл на льду 19 минут и 49 секунд, в том числе шесть с половиной минут при игре в большинстве. Нападающий набрал 62 (36+26) очка в 62 матчах текущего сезона НХЛ.