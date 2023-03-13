Фетисов: решение о сокращении легионеров преждевременное. Они послы, поднимают уровень

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением об изменениях в лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Бывший хоккеист считает это решение преждевременным. По его мнению, легионеры понимают уровень отечественного чемпионата.

«Мне кажется, преждевременное было решение о сокращении легионеров. Президент нам говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. А легионеры, выступающие у нас — послы на самом деле. Это ребята, которые играют здесь, они общаются с семьями, в свою очередь, их семьи общаются с другими своими друзьями. И они доносят, как на самом деле живут в России. Получается как раз та пропаганда, которая нам нужна. У нас нет сегодня других вариантов. Но, самое главное, легионеры поднимают уровень. У нас сегодня недостаточно хоккеистов на столько команд, чтобы они могли поднимать уровень конкуренции и качества хоккея в КХЛ», — приводит слова Фетисова «КП Спорт».

Напомним, с 1 августа количество легионеров должно быть сокращено. Сейчас клубам можно заявлять до пяти иностранных хоккеистов. Однако с лета их количество будет сокращено до трёх игроков.