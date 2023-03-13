Тренер «Ак Барса» Билялетдинов ответил на вопрос, есть ли у него любимчики в команде

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос, есть ли у него любимчики в команде. Кроме того, наставник казанской команды поделился мыслями о взаимоотношениях с хоккеистами.

«Нельзя никого выделять. Иногда кому-то, может, и кажется, что к определённому человеку тренер относится с каким-то бóльшим вниманием, нежели к другому. Но это не говорит ни о чём. Для меня они все одинаковые. Я с уважением к ним отношусь. Это главное — уважать то, что они делают. С кем-то больше общаешься, с кем-то меньше, всё бывает. А такого, что этот нравится, а этот не нравится, не должно быть вообще. Они же всё видят. И это тоже нехорошо. Есть какие-то недостатки в игре, и с этим человеком ты больше разговариваешь, а к кому-то и не надо подходить, у него всё нормально. Ты можешь что-то спросить, и этого достаточно», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

Напомним, опытный специалист возглавил «Ак Барс» в ходе текущего сезона после того, как Олег Знарок покинул клуб. Благодаря Билялетдинову казанская команда смогла выиграть Восточную конференцию. Кроме того, «Ак Барс» прошёл первый раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик» в шести матчах — 4-2.