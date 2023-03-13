Фетисов: в КХЛ нужно создание условий, равных для всех. Чтобы не было клубов-олигархов

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об интересе к Континентальной хоккейной лиге. Специалист поделился мнением о том, можно ли монетизировать отечественный хоккей, пока нет международных соревнований.

«Это управленческий инструмент. Мы знаем, в той же Северной Америке ничего, кроме внутреннего чемпионата, не надо, всё остальное — вторично. У нас испокон веков сложилось, что международка для нас более важна, чем внутренние дела. Но сейчас в хоккей в России играют все. В какой регион не приедешь, там губернатор или мэр играют. Всё, что нам сегодня нужно сделать, — это создавать конкуренцию. Как раз этот сезон нам хороший пример подал. Тот же Нижний Новгород, тот же «Адмирал» — это тот самый пример, что при правильной работе, при правильном понимании, как эта команда строится… Но нужно создание условий, равных для всех. Чтобы ни в коем случае не было никаких клубов-олигархов. Прогресс может быть только в одном случае — когда у всех равные возможности. Появляется понимание, кто лучший тренер, кто лучший менеджер. Не у кого больше кошелёк, а кто умеет работать», — приводит слова Фетисова «КП Спорт».

Отметим, что «Торпедо» в шести матчах выбило московское «Динамо» из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде. «Адмирал» сенсационно обыграл «Салават Юлаев» — также в шести встречах — и вышел в полуфинал Востока.