Кросби стал второй звездой недели в НХЛ, его обошёл нападающий «Аризоны»

Форвард «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

24-летний нападающий «койотов» принял участие в четырёх встречах недели, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно набрав девять очков.

Второй звездой признали канадского капитана «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби. Опытный нападающий, поучаствовав в четырёх матчах, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Всего на счету Кросби семь баллов.

Тройку звёзд прошедшей недели замкнул нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Форвард «кленовых листьев» принял участие в двух встречах, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков.