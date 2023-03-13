Кросби стал второй звездой недели в НХЛ, его обошёл нападающий «Аризоны»

Форвард «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.
24-летний нападающий «койотов» принял участие в четырёх встречах недели, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно набрав девять очков.
Второй звездой признали канадского капитана «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби. Опытный нападающий, поучаствовав в четырёх матчах, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Всего на счету Кросби семь баллов.
Тройку звёзд прошедшей недели замкнул нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Форвард «кленовых листьев» принял участие в двух встречах, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков.
- 13 марта 2023
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