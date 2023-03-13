Главный тренер «Питтсбурга» оценил грубый удар со спины Трочека в адрес Малкина

Гланый тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал спорный эпизод в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». На 50-й минуте форвард «рейнджеров» Винсент Трочек грубо сыграл против российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина, ударив того со спины. После этого «Рейнджерс» организовали атаку и сравняли счёт.
«Я думаю, что это было нарушение правил, но, очевидно, судьи думали иначе. Самым обнадёживающим, с моей точки зрения, было то, как ребята отреагировали на это. Мы просто продолжали играть. Мы продолжали бороться. Мы продолжали играть правильно», — приводит слова Салливана The Athletic.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
- 13 марта 2023
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