Фетисов: к нынешнему ЦСКА я не имею никакого отношения. За этой командой особо не слежу

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о ходе серии первого раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Северсталью». Армейцы, завершившие регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, испытывают сложности против череповчан. Сейчас счёт в серии 3-3. Решающий, седьмой, матч пройдёт завтра, 14 марта. Встреча состоится в Москве.

«К нынешнему ЦСКА я не имею никакого отношения. Мой ЦСКА — это совсем другая история, это традиции, это Тарасов, и за нынешней командой я не особо слежу. Единственное, когда мой друг Сергей Фёдоров возглавил команду, я что-то подсказывал ему в прошлом году. Сейчас дело тоже в психологии, она на стороне «Северстали». Но и опыт когда-то должен сыграть, тем более в прошлом году у ЦСКА Кубок Гагарина превратился в историю преодоления. Они вытаскивали серии из могилы. Могут повторить? Посмотрим. Но команду колбасило весь сезон», — приводит слова Фетисова «КП Спорт».