Расписание 13-го игрового дня плей-офф КХЛ: сегодня определятся все участники 2-го раунда

Сегодня, 14 марта, пройдут седьмые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 13-го игрового дня.

В 17:00 в Екатеринбурге стартует решающая встреча между «Автомобилистом» и «Металлургом». Магнитогорцы в предыдущем матче смогли выиграть (6:3) на домашней площадке и перевести серию в седьмую встречу. Счёт в серии до четырёх побед — 3-3.

В 19:30 в Москве состоится седьмой матч между ЦСКА и «Северсталью». В предыдущей встречей армейцы могли завершить серию в свою пользу, однако потерпели сухое поражение — 0:3. Счёт в серии стал 3-3.

Отметим, что уже во второй раунд вышли «Адмирал», «Ак Барс», «Торпедо», СКА, «Авангард» и «Локомотив».