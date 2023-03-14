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Расписание 13-го игрового дня плей-офф КХЛ: сегодня определятся все участники 2-го раунда

Расписание 13-го игрового дня плей-офф КХЛ: сегодня определятся все участники 2-го раунда
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Сегодня, 14 марта, пройдут седьмые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 13-го игрового дня.

В 17:00 в Екатеринбурге стартует решающая встреча между «Автомобилистом» и «Металлургом». Магнитогорцы в предыдущем матче смогли выиграть (6:3) на домашней площадке и перевести серию в седьмую встречу. Счёт в серии до четырёх побед — 3-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

В 19:30 в Москве состоится седьмой матч между ЦСКА и «Северсталью». В предыдущей встречей армейцы могли завершить серию в свою пользу, однако потерпели сухое поражение — 0:3. Счёт в серии стал 3-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец

Отметим, что уже во второй раунд вышли «Адмирал», «Ак Барс», «Торпедо», СКА, «Авангард» и «Локомотив».

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