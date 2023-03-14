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«Торонто» уступил «Баффало», у Остона Мэттьюса три очка

«Торонто» уступил «Баффало», у Остона Мэттьюса три очка
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В первую двадцатиминутку голов забито не было. Но на 22-й минуте Остон Мэттьюс открыл счёт голам. На 25-й минуте удвоил преимущество хозяев Калле Йернкрок. Мэттьюс стал автором голевой передачи. Джек Куинн отыграл один гол на 35-й минуте встречи.

На 43-й минуте сравнял счёт в матче Алекс Так. Дилан Козенс вывел гостей вперёд на 50-й минуте. На 52-й минуте в свою копилку Так записал уже дубль. На 59-й минуте Втльям Нюландер забил с передачи всё того же Мэттьюса. Но этого гола не хватило хозяевам, чтобы забрать хоть какие-то очки в этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2023, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мэттьюс (Керфут, Марнер) – 21:11 (5x5)   2:0 Йернкрок (Марнер, Мэттьюс) – 24:13 (5x5)   2:1 Куинн (Петерка, Пауэр) – 34:58 (5x5)   2:2 Так (Томпсон, Пауэр) – 43:39 (5x5)   2:3 Козенс (Стиллман, Петерка) – 49:39 (5x5)   2:4 Так (Скиннер, Козенс) – 51:19 (5x4)   3:4 Нюландер (Мэттьюс) – 58:58 (6x5)
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