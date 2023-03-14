«Торонто» уступил «Баффало», у Остона Мэттьюса три очка

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В первую двадцатиминутку голов забито не было. Но на 22-й минуте Остон Мэттьюс открыл счёт голам. На 25-й минуте удвоил преимущество хозяев Калле Йернкрок. Мэттьюс стал автором голевой передачи. Джек Куинн отыграл один гол на 35-й минуте встречи.

На 43-й минуте сравнял счёт в матче Алекс Так. Дилан Козенс вывел гостей вперёд на 50-й минуте. На 52-й минуте в свою копилку Так записал уже дубль. На 59-й минуте Втльям Нюландер забил с передачи всё того же Мэттьюса. Но этого гола не хватило хозяевам, чтобы забрать хоть какие-то очки в этом матче.