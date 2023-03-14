«Торонто» уступил «Баффало», у Остона Мэттьюса три очка

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В первую двадцатиминутку голов забито не было. Но на 22-й минуте Остон Мэттьюс открыл счёт голам. На 25-й минуте удвоил преимущество хозяев Калле Йернкрок. Мэттьюс стал автором голевой передачи. Джек Куинн отыграл один гол на 35-й минуте встречи.
На 43-й минуте сравнял счёт в матче Алекс Так. Дилан Козенс вывел гостей вперёд на 50-й минуте. На 52-й минуте в свою копилку Так записал уже дубль. На 59-й минуте Втльям Нюландер забил с передачи всё того же Мэттьюса. Но этого гола не хватило хозяевам, чтобы забрать хоть какие-то очки в этом матче.
- 14 марта 2023
-
05:32
-
05:25
- 13 марта 2023
-
23:57
-
23:32
-
23:07
-
22:47
-
22:27
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:22
-
20:59
-
20:34
-
20:20
-
19:57
-
19:36
-
19:15
-
19:01
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:57
-
17:39
-
17:13
-
16:45
-
16:26
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:34
-
14:30
-
14:22
-
14:03
-
13:48