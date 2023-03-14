Кравец: хорошо, что обо мне не пишут. Пусть будет потише, но «Авангард» пройдёт дальше

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями в преддверии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Много пишут про Ларионова и Тамбиева как про тренерские открытия сезона КХЛ? Хорошо, что (обо мне. — Прим. «Чемпионата») не пишут. Пусть будет потише, но пройдём дальше. Для меня это важно. Пока мы ничего не выиграли, можно и поспокойнее быть. Кого хвалят, того хвалят, посмотрим, что будет дальше. Это важно.

Главные постулаты хоккея от меня? Для меня не должно быть ни одного безразличного игрока. Все должны болеть за команду и играть на команду, они должны быть сильным кулаком и ни в какой ситуации не искать причины, а искать выход из ситуации. Вот это самое важное — чтобы была дружба, желание, поддержка в команде. Конечно, хотелось бы, чтобы этот хоккей доставлял удовольствие, чтобы и игроки, и болельщики радовались. Голы бывают разными, «грязные», тяжёлые голы — это тоже хоккей. Но и хочется, чтобы была мысль, комбинации, передачи, чтобы не играли в бей-беги», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.