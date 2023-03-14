Канадский форвард «Авангарда» рассказал, какие выводы команда сделала из серии с «Сибирью»

Канадский форвард «Авангарда» Корбан Найт рассказал, какие выводы команда сделала из серии с «Сибирью».

«После такой боевой серии, как «Сибирью», всегда хорошо отдохнуть подольше. Тем более мы не знаем, как долго продлится плей-офф. Надеемся, что максимально длительный период. Возможность отдохнуть всегда идёт на пользу.

Сегодня будем с интересом наблюдать за противостоянием «Автомобилиста» и Магнитогорска. Все наши матчи в сезоне с ними были плотными и боевыми, поэтому мы знаем, что обе команды действуют на высоком уровне. Интересно, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Выводы из серии с «Сибирью»? У нас было слишком много ненужных удалений, часто им удалось реализовывать их. Мы знаем, что у «Автомобилиста» и «Металлурга» здорово действуют большинство, поэтому нужно стараться избегать таких моментов. Второе — нам нужно играть по счёту, не упускать преимущество на последних минутах, такое у нас тоже случалось в первом раунде», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.