Якупов: у «Автомобилиста» с большинством всё хорошо, у «Магнитки» — не очень

Российский нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожиданиями от будущего соперника по второму раунду плей-офф.

«Легко в любом случае не будет, потому что выйти во второй раунд дорогого стоит. Все будут друг друга изучать, тщательно готовится к играм. И у «Магнитки», и у «Автомобилиста» очень много технически оснащённых игроков, иностранцев. Дисциплина будет решать, сто процентов. Да, у «Автомобилиста» с большинством всё хорошо, у «Магнитки» — не очень. Но никто не знает, может быть», «Магнитка» пройдёт — и раз, у них большинство стрельнет. Не хочется забегать вперёд и думать о команде соперника, потому что всё будет исходить от нас в первую очередь», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.