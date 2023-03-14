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Якупов: у «Автомобилиста» с большинством всё хорошо, у «Магнитки» — не очень

Якупов: у «Автомобилиста» с большинством всё хорошо, у «Магнитки» — не очень
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Российский нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожиданиями от будущего соперника по второму раунду плей-офф.

«Легко в любом случае не будет, потому что выйти во второй раунд дорогого стоит. Все будут друг друга изучать, тщательно готовится к играм. И у «Магнитки», и у «Автомобилиста» очень много технически оснащённых игроков, иностранцев. Дисциплина будет решать, сто процентов. Да, у «Автомобилиста» с большинством всё хорошо, у «Магнитки» — не очень. Но никто не знает, может быть», «Магнитка» пройдёт — и раз, у них большинство стрельнет. Не хочется забегать вперёд и думать о команде соперника, потому что всё будет исходить от нас в первую очередь», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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