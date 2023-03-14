«ЦСКА плохо играет». Фетисов — о выступлении армейцев в нынешнем плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мыслями об игре ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Армейцы всухую проиграли «Северстали» в шестой встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ со счётом 0:3. Из-за этого командам придётся сыграть решающую, седьмую встречу. Счёт в серии — 3-3.

«ЦСКА плохо играет, не знаю, с чем это связано. Мы смотрели с легендами хоккея шестой матч серии по телевизору, и там после первого периода было понятно, что ЦСКА не выиграет. Была какая-то инертность, не хватало огонька, креатива, шла роботоподобная игра», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, сегодня, 14 марта, состоится седьмой матч серии между ЦСКА и «Северсталью». Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30.