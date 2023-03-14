Шипачёв поделился мыслями об итогах серии между московским «Динамо» и «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился мыслями о будущем сопернике по второму раунду плей-офф — «Адмирале». Опытный форвард оценил сильные стороны дальневосточной команды. Кроме того, Шипачёв высказался о том, что «Адмирал» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев». Нападающий прокомментировал ход и итоги серии между московским «Динамо» и «Торпедо».
«Чем занимаемся во время перелётов на Дальний Восток? Читаем книги, разбираем видеонарезки с матчей, играем в нарды. Кто лучший по нардам? Лука [Артём Лукоянов].
Какие сильные стороны у соперника? У «Адмирала» хороший вратарь, команда здорово играет в защите. Удивился ли, что «Адмирал» прошёл «Салават Юлаев»? Нет, сейчас много таких результатов. Вечером посмотрим на седьмой матч «Северстали».
«Динамо» с «Торпедо» меня удивили? Равная борьба, три матча закончились в овертаймах, серия могла повернуться в любую сторону», — приводит слова Шипачёва официальный сайт «Ак Барса».
- 14 марта 2023
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