В «Торпедо» оценили победу в серии с московским «Динамо»

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов поделился своими впечатлениями от победы в серии с московским «Динамо».

«Разумеется, мы все очень счастливы, что команда подарила такой праздник всему городу и региону. Нижний ждал этого успеха семь лет, и мы видели, какой сумасшедший ажиотаж и интерес был на протяжении как регулярного чемпионата, так и первого раунда плей-офф. Ту сумасшедшую поддержку, которую болельщики оказывали как на домашних матчах, так и в фан-зоне, и на выезде, отметили абсолютно все: как хоккеисты и тренеры, так нейтральные специалисты. Мы понимали, насколько важны для любителей хоккея эти матчи, и сделали всё возможное, чтобы как можно большему количеству из них дать возможность поболеть за команду как в Нижнем Новгороде, так и на выезде. Очень здорово, всё это привело к успеху. Но, как я уже говорил, несмотря на приятные чувства и эмоции, никакой эйфории у нас нет. Сделан важный шаг, но работа продолжается. Команда вовсю готовится к следующему раунду и ждёт своего соперника.

Любой успех — это всегда результат командной работы. Хотелось бы поблагодарить нашего губернатора Глеба Никитина, который максимально погружён в дела клуба, регулярно посещает матчи, вместе со всем стадионом поддерживает команду. Всесторонняя поддержка и содействие в решении любых вопросов помогают нам развиваться и ставить самые высокие задачи в будущем. Причём это касается не только основной команды, но и всей системы клуба, а также его инфраструктуры. Для развития нашего вида спорта сейчас очень много делается в регионе. Это касается и детского хоккея, и молодёжного, и женского. При поддержке губернатора наконец-то сдвинулся с мёртвой точки вопрос строительства ледовой арены и нового дома для СДЮШОР «Торпедо». Очень радостно видеть, какими стремительными темпами кипит работа на стройплощадке новой арены. Сейчас, когда достать билеты на матчи «Торпедо» практически нереально, это очень важный инфраструктурный объект для региона. При такой поддержке наш хоккейный регион безусловно получит новый импульс для дальнейшего роста!

Есть ли у команды предпочтения относительно соперника по второму раунду? Ещё в ходе регулярного чемпионата мы говорили о том, что в КХЛ нет «слабых» или «удобных» соперников. А во втором раунде их не может быть и подавно. СКА и «Локомотив» — очень сильные команды, ставящие перед собой самые высокие цели, пусть и идущие к ним различными путями, если говорить о командной стилистике. Тем не менее, у «Торпедо» есть опыт победной игры в регулярном чемпионате с обоими соперниками. Мы верим в наших ребят, в наш тренерский штаб, верим в свои силы и в то, что болельщиков снова ждут интереснейшие матчи!» — сказал Харламов «Чемпионату».