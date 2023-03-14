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ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Онлайн-трансляция решающего, седьмого матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь»

Онлайн-трансляция решающего, седьмого матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь»
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Сегодня, 14 марта, ЦСКА в Москве примет «Северсталь» в решающем, седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Счёт в серии равный — 3-3.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец

В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды одержала верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3. В четвёртом матче разгромную победу одержали хоккеисты ЦСКА со счётом 9:3. Затем армейцы выиграли — 4:3, а в шестой встрече проиграли — 0:3.

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