Онлайн-трансляция решающего, седьмого матча плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург»

Сегодня, 14 марта, «Автомобилист» в Екатеринбурге примет «Металлург» в рамках седьмого матча серии. Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Счёт в серии равный — 3-3.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.
В сезонной серии из четырёх встреч «Автомобилист» одержал три победы при одном поражении. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга одержал победу со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время 3:2. В третьей игре вновь состоялся овертайм, по итогам которого верх взяли хоккеисты «Металлурга» со счётом 2:1. Четвёртую игру уверенно выиграли хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 4:0. Затем команды обменялись победами — 6:3 и 3:6.
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