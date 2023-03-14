Онлайн-трансляция решающего, седьмого матча плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург»

Сегодня, 14 марта, «Автомобилист» в Екатеринбурге примет «Металлург» в рамках седьмого матча серии. Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Счёт в серии равный — 3-3.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.

В сезонной серии из четырёх встреч «Автомобилист» одержал три победы при одном поражении. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга одержал победу со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время 3:2. В третьей игре вновь состоялся овертайм, по итогам которого верх взяли хоккеисты «Металлурга» со счётом 2:1. Четвёртую игру уверенно выиграли хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 4:0. Затем команды обменялись победами — 6:3 и 3:6.