Р. Ротенберг — о следующем сопернике: СКА абсолютно без разницы, с кем играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от будущего соперника по полуфиналу Запада.

«Провели тренировку, отработали всё, что хотели. Сейчас главное — хорошо восстановиться. Продолжаем работать, для нас всё только начинается.

Какие ошибки были в серии с «Динамо»? Хоккей — игра ошибок. Главное — наша реакция на них. Мы правильно отреагировали. «Динамо» — очень сильная команда, выиграла Кубок Первого канала. В ней сильные канадские игроки, обладатель Кубка Стэнли, перспективная молодёжь. Мы играли настолько хорошо, насколько позволял соперник. Понимаем, что нужно улучшить, но это останется внутри команды. Зачем подсвечивать внутреннюю кухню для будущих соперников?

Неясность по сопернику на подготовку не влияет. Нам нужно улучшить детали, нашу систему. Продолжаем это оттачивать. Когда узнаем соперника, тогда узнаем. Нам абсолютно без разницы, с кем будем играть, вообще на это не смотрим, просто готовимся по своему плану. Лига объявила официально, что мы начинаем 16 числа, готовимся выйти на лёд в этот день», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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