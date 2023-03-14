Радулов: «Адмирал» заслуженно прошёл «Салават Юлаев»

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов высказался в преддверии старта серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом». Казанцы в первом раунде обыграли «Нефтехимик» в шести встречах, а дальневосточная команда выбила «Салават Юлаев». Радулов в шести матчах набрал 8 (4+4) очков.

Опытный форвард оценил «Адмирал» и рассказал, как «Ак Барс» подойдёт к серии.

«Учитывая оборонительный стиль игры «Адмирала», потребуется ли как-то корректировать свою игру? Мы будем отталкиваться от своей игры, создавать моменты. Бросать, закрывать вратаря. Как проводим время в перелётах на Дальний Восток? Отдыхаем. Отдых — ключ к успеху. Соперник весь сезон так летает, ничего такого. Как-то читал интервью их тренера — они давно закончили разговоры об этом, нам тоже не стоит начинать. Все в равных условиях.

Есть мнение, что «Ак Барсу» повезло: в первом раунде — Нижнекамск, дальше — Владивосток? Почему повезло? Это их мнение. Видимо, они не смотрели ни регулярку, ни четвертьфинал. «Адмирал» заслуженно прошёл Уфу. В отдельных матчах «Салават» доминировал, но не во всех. «Адмирал» заслуженно во втором раунде. Хорошая команда с хорошим тренерским штабом, который будет готовиться под нас.

В регулярке выиграли у «Адмирала» четыре матча из четырёх? Сейчас это никому не интересно. Какие сильные стороны могу выделить у соперника? Организованная команда, даёт мало свободы, хорошо играет в обороне, хороший вратарь. Нам нужно быть начеку, меньше удаляться.

Леонид Тамбиев однажды назвал свою команду противной? Думаю, если посмотреть на нас без шайбы, то тоже мало приятного», — приводит слова Радулова официальный сайт команды.

Напомним, серия начнётся в Казани 16 марта. Там же команды проведут и второй матч — 18 марта.