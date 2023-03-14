Билялетдинов: не знаю, как Тамбиев называет «Адмирал». Они неслучайно так сыграли с Уфой

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями в преддверии серии полуфинала Востока с «Адмиралом». Наставник ответил на ряд вопросов. Специалист высказал мнение об успешном выступлении дальневосточной команды в первом раунде. Кроме того, Билялетдинов рассказал о стиле игры «Адмирала» и о сильных сторонах клуба.

«У «Ак Барса» четыре победы над «Адмиралом» в регулярном чемпионате? Не надо об этом думать. Они обыграли Уфу, есть психологический подъём, готовиться нужно серьёзно.

Насколько важно уложиться в серии с «Адмиралом» за один выезд на Дальний Восток? Давайте начнём с домашних матчей и посмотрим, как будет складываться серия. Это же не просто проходные игры, «Нефтехимик» показал, насколько всё серьёзно. От матча к матчу будем подходить и решать свои задачи.

Леонид Тамбиев назвал свою команду противной? Не знаю, как он её называет, нормально ребята работают, с хорошей отдачей, мне нравится. Наверное, это не случайно, что они так сыграли с Уфой. Команда знает, что и как делать, надо просто быть готовыми и играть правильно.

По какому времени будет жить «Ак Барс» во Владивостоке? Как обычно, мы всегда живём по московскому времени. Насколько это тяжело? Для нас будет необычно, для них — привычно, они адаптированы к этому, постоянно летают в сезоне. Но ничего страшного, надо делать свою работу и не обращать на это внимание.

Учитывая оборонительный стиль игры «Адмирала», придётся менять свой рисунок? Я не могу сказать, что «Адмирал» не атакующая команда, они впереди тоже хорошо играют. Что больше внимания обращают на оборону — это их вопрос. Да, взламывать оборону необходимо, но нужно и аккуратно играть у себя в защите, потому что они ждут ошибок и контратак. А если они залезают в зону, то в атаке они достаточно неплохо играют", — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, серия стартует через два дня, 16 марта. Первые матчи пройдут в Казани.