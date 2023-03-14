Макиндо о 56-м месте Макдэвида: не говорите ему, иначе он разозлится и набьёт сотню голов

Журналист The Athletic Шон Макиндо объяснил, почему поставил так низко трёх молодых звёзд в рейтинге лучших игроков за всю историю НХЛ из числа тех, кто доходил до отметки в 50 голов за сезон. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль занял 55-е место, капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид — 56-е, а форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс — 57-е. Макиндо подготовил для игроков отдельную категорию под названием «Работа ещё не завершена».

«У нас в рейтинге есть и другие действующие игроки, но эти трое получили свою собственную категорию, потому что можно с уверенностью сказать: они ещё не закончили работу над своим 50-шайбовым резюме. На данный момент Драйзайтль находится выше благодаря тому, что добирался до отметки в 50 голов несколько раз, чего ещё не удавалось ни Макдэвиду, ни Мэттьюсу, но я не могу поднять ни одного из них выше этих мест, пока они не забросят по 50 шайб ещё несколько раз. (Но не говорите Коннору, иначе он разозлится и наколотит сотню в следующем году)», — приводит слова Макиндо The Athletic.