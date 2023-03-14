Макиндо о 56-м месте Макдэвида: не говорите ему, иначе он разозлится и набьёт сотню голов

Журналист The Athletic Шон Макиндо объяснил, почему поставил так низко трёх молодых звёзд в рейтинге лучших игроков за всю историю НХЛ из числа тех, кто доходил до отметки в 50 голов за сезон. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль занял 55-е место, капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид — 56-е, а форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс — 57-е. Макиндо подготовил для игроков отдельную категорию под названием «Работа ещё не завершена».
«У нас в рейтинге есть и другие действующие игроки, но эти трое получили свою собственную категорию, потому что можно с уверенностью сказать: они ещё не закончили работу над своим 50-шайбовым резюме. На данный момент Драйзайтль находится выше благодаря тому, что добирался до отметки в 50 голов несколько раз, чего ещё не удавалось ни Макдэвиду, ни Мэттьюсу, но я не могу поднять ни одного из них выше этих мест, пока они не забросят по 50 шайб ещё несколько раз. (Но не говорите Коннору, иначе он разозлится и наколотит сотню в следующем году)», — приводит слова Макиндо The Athletic.
- 14 марта 2023
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:32
-
15:10
-
14:55
-
14:36
-
14:19
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:44
-
13:41
-
13:38
-
13:24
-
13:14
-
13:08
-
12:56
-
12:31
-
12:01
-
11:30
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:42