Плющев оценил назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером «Спартака».

«Выбор руководства «Спартака» выглядит логичным, особенно после того, как некоторые другие кандидаты не приняли предложение. Жамнов долго работал в системе клуба, занимал должность генерального менеджера. Он знает нюансы, кулуарные дела. Вопрос в другом — есть ли у него программа по выходу из той ситуации, в которой оказался «Спартак».

Наверняка планируется реорганизация состава, но пока говорить о его качествах и возможностях преждевременно. Наверное, новый главный тренер выскажет какие-то пожелания по новичкам. Между тем перед ним будет ставиться задача не просто попасть в плей-офф, а как минимум пройти во второй раунд», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Напомним, сегодня, 14 марта, «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера.