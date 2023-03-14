The Athletic объяснил, почему Ришар на первом месте в рейтинге — выше Овечкина и Гретцки

Журналист The Athletic Шон Макиндо рассказал, почему поставил Мориса «Ракету» Ришара на первое место в рейтинг лучших игроков за всю историю НХЛ из числа тех, кто доходил до отметки в 50 голов за сезон. Для легенды хоккея выделили особую категорию, в которую вошёл только он — «Оригинал».

«Другие ребята забили больше, а некоторые забили намно-о-го больше. Но Ришар был первым — ещё в те времена, когда сезон состоял всего из 50 матчей, а мысль о том, чтобы забросить 50 шайб, считалась невозможной. Это стало знаковым достижением для первой по-настоящему выдающейся суперзвезды хоккея и сделало число 50 самой знаковой вехой для этого вида спорта. Несмотря на то что он больше никогда не достигал этой отметки, я просто не вижу смысла ставить кого-то другого на первое место», — приводит слова журналиста The Athletic.

Отметим, что Ришар восемь раз завоёвывал Кубок Стэнли с «Монреаль Канадиенс»: в 1944, 1946, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 годах. Последние четыре раза хоккеист поднимал трофей уже в качестве капитана. В 1999 году НХЛ утвердила «Морис Ришар Трофи» — приз, который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.