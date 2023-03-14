«Автомобилист» — «Металлург». Голкипер хозяев Маттссон пропустит решающий матч

«Автомобилист» и «Металлург» опубликовали составы на решающий, седьмой матч в серии Кубка Гагарина — 2023. Встреча пройдёт сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.
Отметим, что в составе хозяев матч пропустит основной голкипер команды Юхан Маттссон. Он получил повреждение в пятой встрече и не ездил с командой на игру в Магнитогорск. Место в воротах «Автомобилиста» сегодня займёт Игорь Бобков.
Состав магнитогорцев остался без изменений по сравнению с прошлой игрой.
Напомним, в первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга выиграл со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время — 3:2. В третьей игре вновь состоялся овертайм, по итогам которого верх взяли хоккеисты «Металлурга» со счётом 2:1. Четвёртую встречу уверенно выиграли хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 4:0. Затем команды обменялись победами — 6:3 и 3:6.
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