Лебрюн: Свечникову, вероятно, предстоит операция в конце сезона, тяжёлая новость

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал о травме нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Сегодня Свечников должен получить ещё один результат обследования своей передней крестообразной связки. Посмотрим, что будет. Сейчас наиболее вероятным сценарием является операция в конце сезона. Но опять же необходимо дождаться результатов обследования. Тяжёлая новость», — написал Лебрюн в своём «твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Свечников может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.