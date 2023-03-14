Фетисов назвал преимущества назначения Алексея Жамнова в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил назначение главного тренера сборной России Алексея Жамнова в «Спартак».
«Я узнал о назначении задолго до официального объявления. Алексею необходимо получать практику, работать в команде. Он очень вдумчивый человек в плане того, что имеет опыт работы с национальной командой. В «Спартаке» он будет вместе с Валерием Каменским и Александром Сергеевичем Якушевым. Они хорошо знакомы и смогут проделать плодотворную работу. Зная ситуацию изнутри, я надеюсь, что у Алексея Юрьевича всё получится.
Нет ничего страшного в совмещении со сборной. Это обычная практика. Тренерский ежедневный опыт пригодится, поэтому не вижу ничего плохого. Тем более сейчас, когда у нас практически нет международного календаря. Ему сейчас ничего не мешает, даже наоборот, работа в клубе может помочь наработать определённые моменты и для клуба, и для будущей работы в национальной команде», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».
Напомним, сегодня, 14 марта, «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера.
- 14 марта 2023
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