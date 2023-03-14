Летунов: серия «Торпедо» с «Динамо» напомнила плей-офф АХЛ, но более высокого уровня

Форвард «Торпедо» Максим Летунов, игравший в Северной Америке, оценил серию плей-офф с московским «Динамо».

«Удивило, что «Динамо» выбрало такую тактику? Да, «Динамо» много выбрасывало по стеклу, пробивало борта. Но мы были к такому хоккею готовы — и тренеры, и игроки. Понимали, что нужно много двигаться и много контролировать шайбу, через быстрые передачи. С каждым матчем чувствовали себя на льду всё увереннее, отсюда три победы кряду и итоговый результат.

Примитивный хоккей — ошибка «Динамо»? Не знаю. Но поначалу словно бы вернулся в плей-офф АХЛ или студенческих североамериканских лиг, в которых начинал свою карьеру. «Динамо» начало очень агрессивно, может, сил сопернику на финише и не хватило.

Честно скажу, уровень КХЛ стал для меня большим сюрпризом. Здесь много сильных и мастеровитых команд. Очень напряжённый чемпионат с плотным расписанием. Наша лига напомнила мне НХЛ, в которой провёл несколько матчей.

Ещё лучше впечатления от плей-офф КХЛ. Серия с «Динамо» получилась очень насыщенной. Она напомнила мне плей-офф АХЛ, но только с более высоким уровнем хоккея», — приводит слова Летунова Russia-Hockey.ru.

27-летний нападающий сыграл в плей-офф шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.