Нападающий «Колорадо» Лехконен выбыл минимум на месяц из-за перелома пальца

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Арттури Лехконен выбыл минимум на месяц из-за перелома пальца на руке, сообщает журналист Вик Ломбарди в своём «твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «лавин» Джареда Беднара.

«Лехконен выбыл на четыре или шесть недель, может быть, больше. Это огромная потеря для нас. Хорошо, что это палец на руке и у него есть возможность тренироваться», — заявил Беднар.

27-летний финский форвард получил перелом пальца в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4). В текущем регулярном чемпионате Лехконен провёл 62 встречи, в которых набрал 49 (20+29) очков. Арттури является четвёртым бомбардиром команды.

Отметим, что в текущем сезоне «Колорадо» настигла череда травм. До сих пор в сезоне не играл капитан «лавин» Габриэль Ландеског из-за операции на колене.