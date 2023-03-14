Якушев: опыт Жамнова в НХЛ поможет ему в работе в «Спартаке»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион СССР Александр Якушев прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».

«В тренерских качествах Алексея Жамнова никто не сомневается, потому что он работает со сборной, сделал большой вклад в золото Игр 2018 года, завоевал серебро на последней Олимпиаде. Так что его профессиональные качества, без сомнения, должны помочь становлению команды. Его игроки очень уважают, я думаю, это должно принести определённый успех.

Тот опыт [в НХЛ], конечно, поможет ему. Он очень много лет провёл в НХЛ, где был на ведущих ролях, был капитаном «Чикаго», так что у него не только тренерский, но и опыт игрока. Он наверняка взял лучшие качества, которыми обладают тренеры НХЛ, как взаимодействовать с игроками, построить тренировочный процесс», — цитирует Якушева ТАСС.

Напомним, по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе.