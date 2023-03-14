Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарина и Кейна развели по разным звеньям «Рейнджерс». Артемий тренируется с Тарасенко

Панарина и Кейна развели по разным звеньям «Рейнджерс». Артемий тренируется с Тарасенко
Комментарии

Артемий Панарин переведён от Патрика Кейна в другое звено «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Главный тренер нью-йоркцев Жерар Галлан решился на перестановки в составе в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (в ночь на 15 марта в 2:00 мск). На утренней раскатке Панарин тренировался в первом звене с Зибанеджадом и Тарасенко. Второе атакующее сочетание составили Крайдер, Трочек и Кейн.

Отметим, что Панарин и Кейн играли вместе в одном звене пять встреч подряд, в которых «Рейнджерс» ни разу не победили в основное время, уступив в трёх из пяти матчей. После 66 матчей «Нью-Йорк» набрал 84 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице Востока.

Новость по теме
Розен: Шестёркин — главная причина, по которой «Рейнджерс» выйдут в финал Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023