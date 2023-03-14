Панарина и Кейна развели по разным звеньям «Рейнджерс». Артемий тренируется с Тарасенко

Артемий Панарин переведён от Патрика Кейна в другое звено «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Главный тренер нью-йоркцев Жерар Галлан решился на перестановки в составе в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (в ночь на 15 марта в 2:00 мск). На утренней раскатке Панарин тренировался в первом звене с Зибанеджадом и Тарасенко. Второе атакующее сочетание составили Крайдер, Трочек и Кейн.

Отметим, что Панарин и Кейн играли вместе в одном звене пять встреч подряд, в которых «Рейнджерс» ни разу не победили в основное время, уступив в трёх из пяти матчей. После 66 матчей «Нью-Йорк» набрал 84 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице Востока.