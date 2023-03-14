Главный тренер «Питтсбурга» рассказал, что Куликов выбыл на несколько недель из-за травмы

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Дмитрий Куликов пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Сет Рорабо в своём «твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «Пингвинов» Майка Салливана.

Отмечается, что российский защитник получил повреждение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Напомним, Куликов перешёл из «Анахайма» в «Питтсбург» перед дедлайном. Дмитрий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 64 матчах, набрав 16 (3+13) баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.

Ранее он выступал за такие команды НХЛ, как «Миннесота Уайлд», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Всего на счету Куликова 866 матчей в НХЛ, в которых он набрал 213 (45+168) очков.