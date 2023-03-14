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Федерация хоккея Латвии отреагировала на слухи о готовности допустить Россию на ЧМ

Федерация хоккея Латвии отреагировала на слухи о готовности допустить Россию на ЧМ
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Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейтс опроверг слухи о том, что большинство участников ИИХФ выступили за возвращение национальной команды России на ЧМ-2024.

«Я хочу выразить своё мнение совершенно прямо, чтобы не было места недоразумениям. В сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности не только вернуть игроков России и Беларуси на международные спортивные соревнования, но и обсуждать эту тему. Что касается появившихся в СМИ слухов, которые также отражены в вашем вопросе, то до сегодняшнего дня я не слышал такого мнения ни от кого из международных партнёров», — цитирует Плужейтса «РИА Новости».

Напомним, решение о возможном возвращении национальных команд России и Беларуси на чемпионаты мира различных возрастов в сезоне-2023/2024 примут на конгрессе Международной федерации хоккея в конце мая 2023 года. Чуть больше года назад, в феврале 2022-го, ИИХФ отстранила сборные по политическим причинам.

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