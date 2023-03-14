Федерация хоккея Латвии отреагировала на слухи о готовности допустить Россию на ЧМ

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейтс опроверг слухи о том, что большинство участников ИИХФ выступили за возвращение национальной команды России на ЧМ-2024.
«Я хочу выразить своё мнение совершенно прямо, чтобы не было места недоразумениям. В сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности не только вернуть игроков России и Беларуси на международные спортивные соревнования, но и обсуждать эту тему. Что касается появившихся в СМИ слухов, которые также отражены в вашем вопросе, то до сегодняшнего дня я не слышал такого мнения ни от кого из международных партнёров», — цитирует Плужейтса «РИА Новости».
Напомним, решение о возможном возвращении национальных команд России и Беларуси на чемпионаты мира различных возрастов в сезоне-2023/2024 примут на конгрессе Международной федерации хоккея в конце мая 2023 года. Чуть больше года назад, в феврале 2022-го, ИИХФ отстранила сборные по политическим причинам.
- 14 марта 2023
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
20:10
-
20:02
-
19:54
-
19:27
-
19:06
-
18:55
-
18:45
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:01
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:29
-
17:16
-
17:00
-
16:49
-
16:43
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:32
-
15:10
-
14:55
-
14:36
-
14:19