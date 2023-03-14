Агент голкипера «Металлурга» Паскуале отреагировал на его игру в матче с «Автомобилистом»

Агент голкипера «Металлурга» Эдди Паскуале Алёша Пилко отреагировал на игру вратаря в матче с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

«Эдди Паскуале — лучший хоккеист за пределами Национальной хоккейной лиги», — написал Пилко в своём «твиттере».

Напомним, в Екатеринбурге завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. «Магнитка» выиграла серию со счётом 4-3 и вышла во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом». Магнитогорцы в 12-й раз в истории КХЛ вышли во второй раунд плей-офф. Матчи с омским клубом состоятся 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.