«Автомобилист» проиграл восемь из девяти серий первого раунда плей-офф КХЛ

«Автомобилист» в восьмой раз проиграл в первом раунде плей-офф из девяти попыток в истории КХЛ.

В сезоне-2018/2019 под руководством Андрея Мартемьянова «Автомобилист» преодолел первую стадию плей-офф, победив «Трактор» со счётом 4-0 в серии. Напомним, в этом сезоне клуб из Екатеринбурга занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата.

В Екатеринбурге завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с омским «Авангардом». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.