ЦСКА забил гол, когда игрок «Северстали» лежал на льду из-за травмы
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В эти минуты в Москве проходит седьмой, решающий матч в серии Кубка Гагарина. Местный ЦСКА принимает на своём льду череповецкую «Северсталь». Идёт второй период, счёт 2:2.
Свою вторую шайбу армейцы забросили на 15-й минуте второго периода в тот момент, когда игрок «Северстали» Егор Морозов, лежал на льду после борьбы с игроком ЦСКА. Отметим, что после гола форвард гостей ушёл в раздевалку с помощью партнёров. Шайбу на свой счёт записал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, ЦСКА начал матч с двух пропущенных шайб. Голы за «Северсталь» забили Давид Думбадзе на 14-й минуте первого периода и Александр Петунин на 17-й.
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