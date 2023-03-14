Воробьёв — об ожидании серии с «Авангардом»: надо выдохнуть

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после победы над «Автомобилистом» (4:3 ОТ, 4-3 в серии) рассказал об изменении в розыгрыше большинства и объяснил, за счёт чего «Магнитка» перевернула матч.
«Самая безумная игра в карьере? Как тренер, наверное, да. Был финал с ЦСКА в 2016 году, седьмой матч. Мы спаслись с дефицитом два гола, это было сложно спасти.
За счёт чего перевернули игру? Играли в два с половиной звена, в четыре защитника, ребята молодцы, выжали всё из себя.
Что поменяли в розыгрыше большинства? Стали больше грузить на пятак, в этом была мысль, но она была на протяжении всей серии, а получилось в ключевой момент.
Мысли об игре в Омске? Переключимся после пресс-конференции. Пока надо выдохнуть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 14 марта 2023
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