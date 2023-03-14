Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» в седьмом матче серии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог матча с «Металлургом» (3:4 ОТ).

«Седьмая игра с хорошим соперником, парни вышли с настроем на борьбу, хорошее движение. Хотя пропустили первыми, забили хорошие голы, контролировали игру. Ненужные удаления в третьем периоде, второй пропущенный гол.

По самоотдаче к ребятам претензий нет, третий гол после рикошетов залетел нам. В овертайме Магнитогорск добавил, имели неплохую контратаку, когда Василевский в штангу бросал, в следующем атаке нам забивают. Это спорт — кому-то везёт, кому-то не везёт.

Игра в неравных составах стала ключевой? Наверное, игра в овертаймах, три раза проиграли.

Не хватило кубкового опыта? Тяжело пока говорить, нет эмоций, потом разберём, чего не хватило. По тактике и физическому состоянию не скажу, что мы проигрывали, такая равная серия, кто-то должен был пройти дальше», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.