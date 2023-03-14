Заварухин: третий гол в наши ворота был нелогичным

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от «Металлурга» (3:4 ОТ) рассказал про третий пропущенный гол в матче.
«Не стали играть робко при 3:1? Там два удаления в зоне атаки и средней зоне немножко сломали игру, хотя выстояли четыре минуты, удалось закрыть большинство «Магнитки» в этой серии. Считаю, третий гол был нелогичным, от двух коньков шайба залетает в ворота. Много было нелогичных голов в этой серии.
Физики не хватало в овертаймах? Магнитогорск больше на эмоциях сравнял счёт, мы слабо двигались, соперник больше контролировал шайбу и бросал по воротам.
Не хватило помощи от нижних звеньев? Конечно, в таких сериях третьи и четвёртые звенья дают результат, черновые голы, соглашусь с вами.
Не хотелось ли попробовать в воротах Романова? Что бы вы мне сказали на пресс-конференции, когда вышел бы игрок, который не провёл ни одной игры в КХЛ? Тем более вратарь, на седьмую игру, когда стоит результат всего сезона. Если бы это была регулярка, дал бы шанс с удовольствием.
Травма Маттссона — ключевой момент? Давайте без комментариев пока, проанализируем эти моменты», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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