ЦСКА установил новый рекорд результативности за одну серию плей-офф
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В эти минуты в Москве проходит седьмой, решающий матч в серии Кубка Гагарина. Местный ЦСКА принимает на своём льду череповецкую «Северсталь». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу армейцев.
ЦСКА установил новый рекорд результативности за одну серию плей-офф, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Гол Максима Соркина на седьмой минуте матча стал 27-м для армейцев в этой серии.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Предыдущее достижение (26 шайб) принадлежало двум командам – «Локомотиву» в серии с рижским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина — 2011 и «Металлургу» с «Авангардом» во втором раунде Кубка Гагарина — 2022.
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