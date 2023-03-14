В эти минуты в Москве проходит седьмой, решающий матч в серии Кубка Гагарина. Местный ЦСКА принимает на своём льду череповецкую «Северсталь». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу армейцев.

ЦСКА установил новый рекорд результативности за одну серию плей-офф, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Гол Максима Соркина на седьмой минуте матча стал 27-м для армейцев в этой серии.

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Предыдущее достижение (26 шайб) принадлежало двум командам – «Локомотиву» в серии с рижским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина — 2011 и «Металлургу» с «Авангардом» во втором раунде Кубка Гагарина — 2022.