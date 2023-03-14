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ЦСКА в решающем матче обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Запада плей-офф КХЛ

В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Давид Думбадзе с передач Павла Денисова и Игоря Гераськина. На 17-й минуте периода преимущество гостей удвоил Александр Петунин с передачи Руслана Абросимова. За полторы минуты до конца первого периода размочил счёт Сергей Плотников с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.

На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владислав Каменев с передач Владислава Провольнева и Константина Окулова.

На шестой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Владислав Провольнев с передачи Антона Слепышева. Спустя 27 секунд четвёртую шайбу ЦСКА забросил Максим Соркин с передач Максима Мамина и Михаила Григоренко. Третью шайбу гостей в матче забросил Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.

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Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4-3. В следующем раунде Кубка Гагарина москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом».