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ЦСКА в решающем матче обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Запада плей-офф КХЛ

ЦСКА в решающем матче обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Запада плей-офф КХЛ
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В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Давид Думбадзе с передач Павла Денисова и Игоря Гераськина. На 17-й минуте периода преимущество гостей удвоил Александр Петунин с передачи Руслана Абросимова. За полторы минуты до конца первого периода размочил счёт Сергей Плотников с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.

На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владислав Каменев с передач Владислава Провольнева и Константина Окулова.

На шестой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Владислав Провольнев с передачи Антона Слепышева. Спустя 27 секунд четвёртую шайбу ЦСКА забросил Максим Соркин с передач Максима Мамина и Михаила Григоренко. Третью шайбу гостей в матче забросил Александр Суворов с передачи Ильи Иванцова. Окончательный счёт установил Владислав Каменев, забросив в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Денисов, Гераськин) – 13:02 (5x5)   0:2 Петунин (Абросимов) – 16:38 (5x4)   1:2 Плотников (Григоренко, Нестеров) – 18:25 (5x4)   2:2 Каменев (Провольнев, Окулов) – 34:15 (5x5)   3:2 Провольнев (Слепышев, Карнаухов) – 45:42 (5x5)   4:2 Соркин (Мамин, Григоренко) – 46:09 (5x5)   4:3 Суворов (Иванцов) – 54:55 (5x5)   5:3 Каменев (Сергеев, Нестеров) – 59:47 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4-3. В следующем раунде Кубка Гагарина москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом».

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