Разин забрался на бортик после травмы Морозова, в моменте когда ЦСКА сравнял счёт

В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.
В моменте со вторым голом ЦСКА главный тренер «Северстали» Андрей Разин забрался на бортик и обратил свой взгляд, судя по всему, в сторону арбитров.
Фото: «РИА Новости»
Напомним, на МЧМ-2015 Валерий Брагин, возглавлявший молодёжную сборную России, также прошёлся по бортику в ходе матча со сборной США.
Свою вторую шайбу армейцы забросили на 15-й минуте второго периода в тот момент, когда игрок «Северстали» Егор Морозов лежал на льду после борьбы с игроком ЦСКА. Отметим, что после гола форвард гостей ушёл в раздевалку с помощью партнёров. Шайбу на свой счёт записал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.
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