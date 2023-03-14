Разин забрался на бортик после травмы Морозова, в моменте когда ЦСКА сравнял счёт

В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.

В моменте со вторым голом ЦСКА главный тренер «Северстали» Андрей Разин забрался на бортик и обратил свой взгляд, судя по всему, в сторону арбитров.

Фото: «РИА Новости»

Напомним, на МЧМ-2015 Валерий Брагин, возглавлявший молодёжную сборную России, также прошёлся по бортику в ходе матча со сборной США.

Свою вторую шайбу армейцы забросили на 15-й минуте второго периода в тот момент, когда игрок «Северстали» Егор Морозов лежал на льду после борьбы с игроком ЦСКА. Отметим, что после гола форвард гостей ушёл в раздевалку с помощью партнёров. Шайбу на свой счёт записал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.