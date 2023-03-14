Разин — о поражении в серии с ЦСКА: все всё видели. Все всё знают

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итог встречи с ЦСКА (3:5, 3-4 в серии).

«Считаю, что получилась хорошая серия. Конечно, в нас никто не верил, и, в принципе, мы и проиграли. Но все всё видели… Думаю, что больше вы не будете писать, что ЦСКА не настроился или ещё что-то. Мы доказали, что те игры, которые мы выиграли, их выигрывали мы, а не проигрывал ЦСКА.

Жалко третий год подряд уходить на первой стадии, второй год подряд – в седьмом матче. Но, скажем так, те ресурсы, которыми обладает «Северсталь»… Думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Все всё видели. Все всё знают. Если ещё в прошлом году, когда в серии с «Динамо»… Ладно.

Играли с хорошей командой. Я желаю ЦСКА повторить тот успех, потому что будет приятно, если мы с ними бились до конца, а они потом всех порвут в клочья. Им удачи. И до встречи в новом году», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.