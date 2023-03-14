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«Это просто смешно». Разин — о действиях судей в эпизоде со вторым голом ЦСКА

«Это просто смешно». Разин — о действиях судей в эпизоде со вторым голом ЦСКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА рассказал про эпизод во время второго гола армейцев. Напомним, армейцы забросили на 15-й минуте второго периода в тот момент, когда игрок гостей Егор Морозов лежал на льду после борьбы с игроком хозяев.

«За счёт чего были так хороши в атаке? Ну как за счёт чего – за счёт реализации моментов. В этой серии у нас хорошо работало большинство. Немного поменяли тактику игры в средней зоне, ловили соперника на контратаках. Такие мелочи, которые, может быть, были неожиданными для ЦСКА, и мы ими пользовались. Действительно в среднем за матч забивали по три гола в ворота ЦСКА – хороший показатель для такого соперника.

Могу ли прокомментировать второй гол ЦСКА, когда лежал Морозов, не комментируя действий судей? А как их не комментировать? Там только этот момент, что ли? Вопросов много по другим моментам. А этот момент… Это просто смешно. Хотя что тут смешного. Я в Ижевске работал, когда многие судьи из ВХЛ переходили, и у нас человек в одной серии на нашем пятаке лежал в кровище, ему ахилл порезало. Он в крови лежал. И нормально. Зато потом, когда соперник валялся в такой же ситуации, свистка не было. Сейчас что комментировать? У нас Рожков владел шайбой. Когда судьи поднимают руку на удаление, и идёт касание шайбы… С моей глазной камеры было видно, что наш игрок владел шайбой. Почему они свистнули, наверное, будут объяснять Анисимову, если он их спросит», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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