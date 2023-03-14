«Решение есть». Разин ответил на вопрос, покинет ли он «Северсталь» после этого сезона

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА (3:5, 3-4 в серии) рассказал о своём будущем.
«Встал на бортик? Я вам только что рассказывал про Высшую лигу, и я был первым, кто стоял на бортике, поэтому мне не впервой. Шикарно стоять. Ощущения непередаваемые.
Переход в топ-клуб или остаюсь в «Северстали»? Будет пресс-конференция, которая обычно идёт дня через два. Сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос. С топ-клубами я ещё не работал. Когда я работал в «Автомобилисте», он не был топ-клубом. Считаю, что после того, как мы провели там хороший сезон, олигархи обратили внимание на команду. Надеюсь, что и здесь, в Череповце, олигархи обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом. А останусь я или нет – второй вопрос. Решение есть», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 марта 2023
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